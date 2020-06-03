日職》曾讓中職打者直呼很扯 軟銀火球男K掉大聯盟282轟強打

古谷優人。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職昨日展開對外練習賽，曾在去年來台打冬盟，最速能投到160公裡的軟銀左投古谷優人昨初登場便繳出好投，面對歐力士的中心棒次，主投1.0局飆出2K、還三振掉大聯盟通算282轟的瓊斯（Adam Jones）。

古谷優人曾在三軍飆出160公里的速球，創下三軍左投最快的球速，去年曾來台參加冬盟並奪下防禦率王，當時他曾對中職聯隊飆出155公里的速球，讓中信兄弟陳文杰直呼「很扯」。古谷優人在休賽季為了改善自己的控球，特別與教練一同強化自己的下盤以期做出改善。

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昨日他在6下登板，一開始面對去年在教士隊3A轟出19轟的羅德里奎茲（Aderlin Rodriguez），首球就飆出151公里，最後在2好1壞時用指叉球將他三振出局，下個打席他則用滑球讓吉田正尚敲出二壘滾地球出局。

第三打席古谷優人面對大聯盟累積282轟的強打者瓊斯（Adam Jones），儘管早早以1好3壞在球數上落後，但仍以招牌速球搶回好球數，最終在第8球以指叉球將他三振出局，三上三下結束自己的練習賽初登場。

古谷優人在2月23日時曾在官方熱身賽面對歐力士，當時他的表現並不佳，投2.0局就狂送了6次保送被打1支安打，失掉4分有2分自責分，他在昨日登板結束後表示，能夠隨心所欲得投球真的是太好了，因為自己上次面對歐力士時投得真的是一團糟，這次面對的是類似的打者，因此決定絕對要在這次登板時壓制打者。

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