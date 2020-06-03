MLB》呼籲聯盟與工會各退一步 紅襪名投曝棒球的「黑暗面」

馬丁尼茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟復賽遙遙無期，官方與球員工會目前在薪資問題上仍無法取得共識，紅襪名人堂投手「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）忍不住出面喊話，要雙方為球迷著想，盡快讓比賽回歸。

受到武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，大聯盟自3月停擺至今，聯盟與球員工會對於復賽該打幾場、薪資如何計算持續角力中，也讓開賽的可能性愈來愈不樂觀。

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馬丁尼茲日前在作客《NBCSN》的節目中談道，聯盟與工會必須了解球迷是很重要的收入來源、對於這項運動也非常重要，若有這樣的認知，雙方就該各退一步、取得共識。

馬丁尼茲同時感慨表示，經濟這個問題一直都是棒球的黑暗面，「商業這件事在棒球裡是很骯髒、黑暗的。」

然而，2020年同樣是黑暗的一年，美國除了受到疫情嚴重衝擊，近來明尼蘇達州的壓頸案，因觸碰敏感種族議題，在全美引發嚴重衝突，而棒球運動絕對可以在這個時刻帶來撫慰，但前提是聯盟與工會必須取得共識。

「我希望兩邊可以停止考量自己的利益，開始想一想球迷，」馬丁尼茲表示，「球迷值得看到支持的球隊回歸，好讓他們可以暫時忘記現在的一切，不只是疫情、是所有正在發生的一切，大家真的需要這件事來找到出口放鬆。」

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