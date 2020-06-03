NBA》洛杉磯暴動市容慘遭破壞 唯獨「Kobe」完好無缺

佛洛伊德之死引發全美大規模抗議，洛杉機市容也遭破壞，但布萊恩與女兒們的壁畫卻都完好如初。（圖片取自凡妮莎IG）

〔體育中心／綜合報導〕非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸致死案，讓全美各地民眾紛紛上街抗議，但其中卻出現不少暴動、搶劫、放火的脫序行為，迫使全美近40個城市實施宵禁，許多城市的市容也遭到示威者塗鴉毀壞，美西重鎮洛杉磯也沒能倖免，然而已故傳奇湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）的壁畫卻都完好無缺，讓他的遺孀凡妮莎相當感動。

佛洛伊德之死點燃了美國群眾的怒火，逾30個城市有示威者上街抗議，洛杉磯的示威演變成暴力衝突，城市中許多建築物、車輛、店家的玻璃都被噴漆，唯獨布萊恩的壁畫始終完好如初，布萊恩遺孀凡妮莎在個人IG動態分享了10幾張布萊恩及二女兒吉安娜（Gianna Bryant）的壁畫，每張都完好如初，展現了洛城民眾對這位湖人傳奇的敬重，讓凡妮莎相當感動，並發文寫下：「我愛洛杉磯！」

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布萊恩與女兒們的壁畫都完好如初。（圖片取自凡妮莎IG）

示威者在牆上噴漆塗鴉抗議，不過卻都避開了布萊恩的壁畫。（圖片取自凡妮莎IG）

儘管布萊恩已在今年1月底搭乘直升機墜機身亡，凡妮莎揮別傷痛後在體壇和演藝圈依舊活耀，對於近日佛洛伊德遭白人警察施暴致死的議題也相當關注，近日才貼出布萊恩身穿「我無法呼吸」的T恤，並在IG發文呼籲：「大聲說話！」、「做為反對種族歧視的人，光沉默是不夠的，現在該是大聲譴責種族歧視的時候了。」

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