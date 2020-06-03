MLB》「他們的薪水只夠柯爾投2局」洋基讓45名球員沒飯吃被罵翻

柯爾休賽季以9年3.24億美元巨約轉戰洋基。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕受到武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，各隊近日陸續釋出農場球員，洋基隊昨釋出45名小聯盟球員，此舉也讓洋基球迷暴怒，在網路上圍剿這支豪門球隊。

在洋基昨傳出將釋出45名小聯盟球員後，紐約媒體《NJ.com》記者庫提（Brendan Kuty）就在推特上指出，若洋基繼續付這45名球員薪水至8月底，總金額是23萬4000美金。

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這筆錢對豪門洋基來說無疑不痛不癢，洋基球迷隨後便在這則貼文下表達對這支球隊的憤怒，「丟臉」、「皇家付得起、洋基卻付不起？」、「光柯爾（Gerrit Cole）先發一場，他們就得付多少？」、「只夠柯爾投2局吧？」

洋基在休賽季以以9年3.24億美元（約新台幣99億元）簽下柯爾，當時美媒《CBS Sports》曾統計，柯爾一場先發登板可能要價190萬美元（約新台幣3000萬），投一顆球高達9200美元（約新台幣28萬）。

庫提隨後撰文指出，雖然每年春訓結束後本就會固定釋出球員，但目前是非常時期、經濟全面停擺，根據《紐約時報》統計，全美有逾四千萬人失業，而市值超過50億美金的洋基卻選擇在此刻釋出球員，是球迷會群情激憤的原因。

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