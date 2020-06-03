NBA》開第一槍反對「22隊方案」 老鷹主帥：扼殺年輕球隊成長

老鷹主帥皮爾斯（左）跳出來反對「22支球隊」得重啟方案。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著疫情趨緩，NBA復賽露曙光，但有美媒報導，屆時不是所有球隊都能參賽，聯盟傾向只讓22支球隊參與重啟的比賽，這代表將有8支球隊本季戛然而止，其中也包括目前暫居東部14的亞特蘭大老鷹，今老鷹主帥皮爾斯（Lloyd Pierce）開出第一槍反對22隊的復賽方案，認為這會扼殺年輕球隊的成長機會。

NBA因為武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19） 疫情自3月中停賽至今，近期各地禁令陸續鬆綁，聯盟與球團老闆們也將在本週五投票表決迪士尼復賽的方案，據先前外媒報導，在聯盟提出多個複賽辦法，其中呼聲最高的就是22支球隊的方案，而《ESPN》名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）則透露，22支球隊的複賽方案預計會以在本週舉行的NBA董事會上將會壓倒性通過。

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而在聯盟因為武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）影響而宣告停擺前，老鷹僅以20勝14負的戰績排名全聯盟倒數第4，因此若走22支球隊複賽的方案，老鷹顯然就會是8支被淘汰的球隊之一。老鷹主帥皮爾斯今在受訪時跳出來替球隊發聲，強調比賽競爭對年輕的亞特蘭大大軍來說至關重要。

「我執教的球隊是全聯盟最年輕的，對於我們來說，最好成長的辦法就是好好在場上打球，如果是用這種方式重啟球季，我們連打球的權利都被奪走了，」皮爾斯在接受《ESPN》採訪時說道，「如果球季重啟，我們卻無法參與其中，這會損害我們成長的機會和發展方向，甚至會影響到我們備戰下個球季的狀態。」

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