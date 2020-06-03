韓職》能投150公里火球卻不用？ 韓媒分析三冠王蛻變關鍵

具昌模。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕NC恐龍隊23歲左投具昌模開季繳出4勝0敗，防禦率0.51的好成績，暫居聯盟三振、防禦率、勝投三冠王的角色，《韓聯社》記者Jeeho Yoo也用數據分析，這位年輕左投本季能夠繳出優質表現的原因。

根據韓職數據統計，具昌模本季首球好球率高達76.4%，高居所有韓職投手之冠，第二名的則是培證英雄隊洋投Eric Jokisch的68.1%，韓職單季首球好球率最高的紀錄是現任悍將洋投索沙在2018年保持的71.2%。

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大聯盟去年首求好球率最高的投手是國民隊薛哲（Max Scherzer）的70.3%，而根據大聯盟的研究指出，第一球投出好球被敲安的機率僅有8%，代表有92%的機率這球會直接進入好球帶，或是讓打者出局。

高首球好球率也帶來了好成績，具昌模本季僅讓打者打出.105/.171/.132的打擊三圍，全是聯盟最佳，目前他尚未被打者敲出全壘打，同時他本季的三振率高達30.9%，打者的揮空率17%，兩者都是韓職本季第二好的成績，同時也是他的生涯最佳。

本季具昌模也是韓職最有效率的投手，他在達到合格局數的投手中，平均每次出賽能投7.0局，而且平均只要花14球就能夠完成一局的投球。

根據韓職數據網站的公式計算，具昌模的速球是所有投出超過100球的選手當中價值最好的，同時他的指叉球也是聯盟最佳，而他的滑球與曲球仍有韓職前10的水準。

本季具昌模的速球均速來到143.7公里，極速則是150公里，不過今年他並沒有大幅倚賴他的速球，反倒讓速球的使用率來到生涯新低的48.1%，改由使用大量的滑球（25.8%）與指叉球（15.5%），兩者的使用率都是生涯新高。

今年具昌模送出的38次三振當中，有18次是來自他的速球，12球則是由他的指叉球所貢獻。

韓職裁判Kim Jun-hee也稱讚具昌模的變化球比起過往還要犀利：「他一直都有著很棒的速球，而對我們裁判來說，我們認為他的球變得更精準了，他已經讓自己前進到下個階段。打者很難去判斷具昌模的球種，因為他速球與變化球的出手角度都是相同的。」

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