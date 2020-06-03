NBA》為一圓佛洛伊德遺願 前NBA球星承諾：我會陪他女兒走紅毯

佛洛伊德的好友、前NBA球星傑克森。（資料照，路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝蓋壓制頸部身亡，在美國引起嚴重的種族歧視抗爭。佛洛伊德的好友、前NBA球星傑克森（Stephen Jackson ）也在此事件發聲，他希望能成為佛洛伊德女兒吉安娜（Gianna）的代理父親，陪伴她走過未來人生的重要時刻。

佛洛伊德遭警察壓制身亡，引起全美對於種族問題的重視，甚至一度引起暴動，各領域的運動員紛紛站出來發聲，前NBA球星傑克森在接受外媒訪問時，更做出承諾，希望幫助佛洛伊德照顧他的家庭。

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「他永遠不會看到她長大、畢業，也永遠不會看到女兒走紅毯，如果她（吉安娜）有問題並且需要父親幫助，她也再也沒有機會了。」傑克森痛心的表示，佛洛伊德的死讓他相當難受，希望能盡自己的力量去幫助好友的家人，尤其是陪伴他的孩子們長大。

傑克森說：「那些他曾經說過但沒能完成的事情，我都會為他達成。我會陪她（吉安娜）走上紅毯，會在那裡擦拭她的眼淚，我會為了你和吉安娜一直存在著。」他表示，即便佛洛伊德不在了，但他會承擔起兄弟的責任，並且盡一切努力討回公道。

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