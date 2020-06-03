玉山盃》高中三年首度先發就完封勝 「168小巨人」要拚選秀

嘉義縣劉嘉益完封勝。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕身高只有168公分的嘉義縣「小巨人」劉嘉益，高中3年來首度先發就投出「奇妙」的完封勝，並飆出生涯最快的145公里球速，已經決定投入中職選秀的劉嘉益，希望這場比賽的表現有加分作用。

劉嘉益表示，投到第7局還沒有失分，就想要拚完投、完封。不過，玉山盃規定投手單場最多投105球，劉嘉益投到9局上1出局後，被林子宸擊出安打，投球數已達到104球，不可能用1球拿下最後2個出局數，但是林子宸搶攻三壘被觸殺出局，給了劉嘉益把最後1個打席投完的空間，劉嘉益賽後笑說：「沒想到他這麼配合。」

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投打二刀流的劉嘉益高中前兩年都擔任後援投手，主動請纓擔任今天的先發，嘉義縣總教練陳聯豐表示，原本設定投80球，因為一直沒有失分，決定讓高三的劉嘉益挑戰完投、完封，給高中生涯留下美好回憶，想不到對手也這麼配合。

原本最快球速144公里的劉嘉益，今天第1球就投到145公里，直到第6局才被擊出第1支安打。劉嘉益表示，雖然無安打比賽破功有些可惜，被投手本來就會被打，沒有太在意，仍然專注在比賽，今天除了球速有投出來，滑球和曲球也控得不錯。

劉嘉益已考上中信學院，但仍決定投入今年的中職選秀，劉嘉益表示，大學比賽可能比較不容易被看到，所以決定在玉山盃好好表現，今天的完投、完封提升了自信，希望對選秀也有加分。

嘉義縣劉嘉益完封勝。（記者林正堃攝）

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