NBA》下季恐留不住「白邊」？ 拓荒者傳盯上湖人2中鋒

美媒曝拓荒者可能會追求豪爾德（中）或麥基（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕拓荒者主力中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）左腿骨折傷勢復原後，預計本季就能復出，不過這恐怕也代表他們就留不住去年休季期間從熱火交易來的「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside），而有美媒分析，為增強禁區板凳深度，波特蘭大軍可能會轉去追求湖人「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）或是「天兵」麥基（JaVale McGee）。

近年拓荒者隊的中鋒可說是多災多難，上季主力中鋒諾基奇在爭搶籃板球時左腿開放性骨折，早早確定報銷，老將P.加索（Pau Gasol）左腳踝疲勞性骨折，復原進度不如預期，預期將被重用的三年級大前鋒Z.柯林斯（Zach Collins），開季打完前三場就因肩傷動刀缺陣。

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「白邊」懷特塞德曾是熱火主力中鋒，不過他前兩年的表現不如人意，上季為熱火出賽72場比賽，繳出場均12.3分、11.3籃板及1.9阻攻，罰球命中率不到5成，讓他被貼上不夠努力的標籤，最後也在熱火發動的四方交易被送去波特蘭。

填補諾基奇空缺簽下的懷特塞德，雖然一度因傷也因傷未能出戰，不過轉戰新東家後，懷特塞德仍然證明了自己是一位實力超群的先發中鋒，停賽前他共出賽61場，繳出場均16.3分，14.2籃板和3.1次阻攻的亮眼成績。

拓荒者中鋒諾基奇。（資料照，美聯社）

然而，一旦諾基奇、Z.柯林斯回歸，「白邊」不太可能甘願留在波特蘭當替補，畢竟他絕對具有成為一支球隊當家中鋒的實力，因此美媒《BleacherReport》記者Grant Hughes指出，如果留不住「白邊」，為增加禁區板凳深度，拓荒者很有可能會改追求身價較便宜的豪爾德或是麥基。

「魔獸」豪爾德本季在湖人浴火重生，一改過往輕浮態度，不再淪為隊上的頭痛人物，洗心革面也讓眾人刮目相看，本季出賽62場，場均得到7.5分、7.4籃板、1.2阻攻，投籃命中率為73.2%；麥基本季出賽61場，場均有7.9分、5.8籃板、1.5阻攻，投籃命中率為65.3%。

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