格鬥》女子拳壇奇蹟！「熊竟楠金腰帶之路」今晚ELEVEN獻映

熊竟楠。（ELEVEN體育台提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「ONE格鬥冠軍賽：勇士精神」今晚於ELEVEN體育家族熱血登場，本集「首位中國世界冠軍：熊竟楠征戰金腰帶之路」，即將介紹她為了追求夢想咬緊牙關、多年來苦練的奮鬥過程，甚至為了投入全部心力上擂台出戰，而無法見到親人最後一面。

台灣裁判鄭坎普宣布熊竟楠獲勝。（ELEVEN體育台提供）

來自山東的熊竟楠，從小受武俠電影影響而踏上拳壇，多次在中國拳擊錦標賽封后，2017年首度亮相ONE Championship，更在第一回合TKO馬來西亞對手。隔年挑戰當時不敗的新加坡冠軍名將張匯雯，她又火力全開強壓勁敵，成為ONE冠軍賽中國首位世界冠軍。但場上充滿殺氣與狠勁的熊竟楠，受訪時流露真性情坦承，這些年來選手之路最大遺憾，就是準備出賽時爺爺、奶奶相繼逝世，父母為了不影響其表現暫時隱瞞，事後熊竟楠獲悉消息，不禁悲從中來哭紅雙眼。

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世界各國強敵來勢洶洶，金腰帶保衛戰壓力格外沉重，2019年3月東京站，30歲的熊竟楠單挑新加坡23歲年輕後輩李勝珠，這場被譽為ONE冠軍賽史上最強格鬥女王之戰，雙方一路纏鬥到第5回合，李勝珠甚至使出「奪命剪刀腳」，最終仍被熊竟楠解套。值得一提的是，此役由來自台灣的鄭坎普擔任裁判，最後1分37秒為史詩對決下了判決。場場血脈賁張的經典戰役，今晚10點半ELEVEN體育1台或ELEVEN體育家族相關平台播出。

熊竟楠。（ELEVEN體育台提供）

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