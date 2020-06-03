美式足球》示威抗議導致群聚感染？奧克拉荷馬州大校隊驚傳首例

奧克拉荷馬州立大學美式足球隊球員歐克班米亞（中，背號11號）。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕日前美國黑人男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼蘇達州慘遭警察壓頸致死風波，引發全球體壇高度關注，奧克拉荷馬州立大學美式足球隊球員歐克班米亞（Amen Ogbongbemiga）驚傳武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）檢測呈陽性反應，而他才參與聲援佛洛伊德之死的抗議示威活動。

日前歐克班米亞才加入該州東北部塔爾薩一場抗議遊行，如今就在推特透露，自己已經不幸確診，儘管他強調，抗議活動期間有戴口罩並做好防疫措施，沒想到還是意外中鏢。這消息已引起該校高度重視，歐克斑米亞被單獨隔離在校內宿舍休養，台灣時間週六將進行第2檢測，至於與他接觸過的隊友和師生，也都被通報追蹤調查。

請繼續往下閱讀...

由於當地疫情趨緩，奧克拉荷馬州大本週一才剛讓運動員解禁回到校園訓練，歐克班米亞正是最早重返的首批運動員，校方擔心他是在抗議活動中遭群聚感染。

After attending a protest in Tulsa AND being well protective of myself, I have tested positive for COVID-19. Please, if you are going to protest, take care of yourself and stay safe. — Amen Ogbongbemiga （@closedprayer） June 3, 2020

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法