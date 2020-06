美式足球》示威抗議導致群聚感染？奧克拉荷馬州大校隊驚傳首例

奧克拉荷馬州立大學美式足球隊球員歐克班米亞(中,背號11號)。(資料照,法新社)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕日前美國黑人男子佛洛伊德(George Floyd)在明尼蘇達州慘遭警察壓頸致死風波,引發全球體壇高度關注,奧克拉荷馬州立大學美式足球隊球員歐克班米亞(Amen Ogbongbemiga)驚傳武漢肺炎(2019冠狀病毒疾病,COVID-19)檢測呈陽性反應,而他才參與聲援佛洛伊德之死的抗議示威活動。

日前歐克班米亞才加入該州東北部塔爾薩一場抗議遊行,如今就在推特透露,自己已經不幸確診,儘管他強調,抗議活動期間有戴口罩並做好防疫措施,沒想到還是意外中鏢。這消息已引起該校高度重視,歐克斑米亞被單獨隔離在校內宿舍休養,台灣時間週六將進行第2檢測,至於與他接觸過的隊友和師生,也都被通報追蹤調查。

由於當地疫情趨緩,奧克拉荷馬州大本週一才剛讓運動員解禁回到校園訓練,歐克班米亞正是最早重返的首批運動員,校方擔心他是在抗議活動中遭群聚感染。

After attending a protest in Tulsa AND being well protective of myself, I have tested positive for COVID-19. Please, if you are going to protest, take care of yourself and stay safe.