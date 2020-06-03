玉山盃》亂玩玩成投手 林萬益想勾進職棒

屏東林萬益勝投。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕屏東縣下勾投手林萬益今天差點投出生涯第1場完封，原本是內野手的林萬益，國中時因為搞笑用下勾投球才變成投手，他希望將來在大學加強磨練，有朝一日能勾進職棒。

林萬益今天投4.1局只被擊出1支安打，沒有四壞球，屏東縣打完5局上半以16:0領先，如果林萬益投完下半局無失分，比賽提前結束，紀錄上將是林萬益棒球生涯的第1場完封，但是教練團為了避免林萬益投球數超過50，必須受隔場限制，因此換下投了46球的林萬益。

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屏東林萬益。（記者林正堃攝）

林萬益國中才開始打球，主要守二壘，但打擊表現平平。林萬益表示，國三有一次隊友練投時，他在旁邊用下勾投球跟他們鬧著玩，被總教練藍少文（前統一獅）看到，沒想到教練叫他乾脆轉投手。

林萬益表示，剛轉投手也是自己亂投一通，升上大同高中後才在唐崇閔教練的指導下，真正學習下勾投球，教練也會傳國内外職棒下勾投手的影片給他參考，變速球很犀利的軟銀隊高橋禮是他主要的學習對象。

屏東林萬益。（記者林正堃攝）

林萬益表示，對於控球比較有信心，變速球也還可以，但球速還不到120公里，現在要增加體重並加強肌力，把球速提升上來，因為起步比較晚，明年高中畢業想先到大學再磨練，希望將來有挑戰職棒的機會。

屏東林萬益。（記者林正堃攝）

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