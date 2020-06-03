網球》隊友內戰！劉少凡拍下李冠毅 最欣賞他早睡早起的自律

劉少凡。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕防疫盃網球今進行全國男單會內賽第2輪，同樣就讀國立體大、上一站防疫盃攜手拿下亞軍的李冠毅和劉少凡今正面對決，最終劉少凡以8：6獲勝，搶下8強門票。

李冠毅。（記者粘藐云攝）

面對自己的雙打隊友，劉少凡笑說：「場上沒有好朋友！」他表示，今天狀況還不錯，有把自己設定的目標打出來，上一週輸給他，這週馬上能檢視調整狀況，加上他也發揮得不是很好，才有機會贏下來。

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談起好友李冠毅，劉少凡透露，兩人自11、12歲就認識，從17歲搭檔到現在，「平常我們一起出國比賽都是室友，冠毅晚上9點就睡了相當自律，有時侯也會讓我覺得，是不是自己還做得不夠。」他也提到，先前換了法國的教練，讓他心態上成長不少，「他比較不重視技術面的東西，反而比較強調心態，讓我在信心上增加不少。」

近期受到武漢肺炎疫情影響，世界各地賽事停擺，劉少凡下一場賽事將是10月的全大運，他笑說：「最近就是不要練太多。」他認為沒有目標的訓練，反而會消耗自己對網球的熱情，現在除了訓練，也會讓自己多閱讀，有放假就出去走走調整心態。

其他男單賽果，頭號種子「夜市球王」曾俊欣今碰上蔡長霖，雙方都曾是國內青少年18歲組前2好手，最終曾俊欣就以8：5穩穩晉級，明將和第5種子駱建勛爭奪四強門票。

尋求男單二連霸的第3種子許育修今迎戰18歲青少年好手陳觀宇，許育修發揮個人實力穩紮穩打，最終以8：3幫學弟上了一課，輕鬆收下8強門票。

許育修。（中華民國網球協會提供）

曾俊欣。（中華民國網球協會提供）

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