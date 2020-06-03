拔河》歷史最高！台灣拔協3人當選總會委員 努力爭辦2024世界盃

拔河協會副秘書長楊雅婷（左）。（拔河協會提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕在去年爭辦2022年世界盃拔河錦標賽失利，拔河協會決定重新佈局，在這次世界拔河總會委員會競選就拿到漂亮成績單，共3人進入單項委員會，拔河協會秘書長卓耀鵬透露，這是十分難得的機會，希望先透過進入委員會深入瞭解總會運作，目標就是搶下2024年世界盃的主辦資格。

世界拔河總會有運動禁藥、醫學、公共關係、審判以及運動員等5個委員會，這次進行公共關係、審判以及運動員委員選舉，且一共才15個名額，每名委員任期為4年。

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拔協這次推出副秘書長楊雅婷、景美女中教練吳念芝和台灣男子拔河隊教練陳建文出馬競選，最終3人都順利當選，其中陳建文二度連任運動員委員會。

景美女中教練吳念芝（右）。（拔河協會提供）

國家隊教練陳建文。（拔河協會提供）

卓耀鵬表示，拔協從2012年積極參與國際事務，始終僅陳建文能獲青睞，如今一舉突破過往，首次3人選上委員。

拔協在去年以台北市為主辦城市，提出申辦2022年世界盃，無奈最終卻不敵新加坡。卓耀鵬透露：「理事長陳建平是希望我們能改變策略，先進入總會委員會，如此一來能掌握第一手消息，另一方面能和總會維持良好互動，提前為爭辦2024年世界盃佈局。」

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