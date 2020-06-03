中職》江坤宇打擊不像19歲 兄弟打教分析2大原因

江坤宇。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟19歲新星江坤宇昨敲本季第3轟，原先開季頂替王勝偉主要是其穩定的游擊守備，打擊至今卻絲毫不馬虎，打擊率高達3成52，排聯盟第8，更是純游擊手中最佳。總教練丘昌榮坦言，很難得可以見到心智如此成熟的選手。

江坤宇近期埋伏在九棒，本季打擊率從未低於3成，近9場有高達7場貢獻雙安。更驚人的是，本季符合規定打席的打者中，江坤宇遭三振率只有9.4%，和統一獅開路先鋒陳傑憲並列全聯盟最低，對一名19歲球員來說相當罕見。

請繼續往下閱讀...

去年在二軍的第一個職業球季，江坤宇就有驚人的黏球功力，217打席僅吞13次三振，比保送次數還要少。江坤宇說，球數變2好球時，即便對投手有利，會想和他纏鬥，盡量消耗投球數，這也是他在球隊的角色定位。

數據顯示，江坤宇本季在2好球後，打擊率高達3成46，全隊僅次於王威晨和吳東融。

打擊紮實度源自基層的養成，兄弟打擊教練許皓銘認為，江坤宇出身於平鎮高中，又是第一棒，打擊就是會黏球、不太吃Ｋ，「平鎮很要求選手確實擊球，不喜歡不營養飛球，坤宇打鳥飛的機率非常低。」

江坤宇亦在中信農場吸取足夠養分，近2年他在準備打擊時，棒子會放在肩膀附近預備，不同於進職棒前放在胸前預備姿勢，這是二軍總教練「林桑」林威助在他身上所施的魔法。

許皓銘認為，林威助很清楚江坤宇打擊時的身體結構，帶給他這樣的動作，從成績看下來沒有可以挑惕的地方，說不定就是最好的動作。

江坤宇不以守備組自居，他說從去年就很想在打擊方面加強，林桑幫他改善一些打擊動作，以及揮棒機制；上一軍後，許皓銘每天都會提醒他的打擊動作和對戰策略，對他幫助很大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法