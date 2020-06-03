高球》台灣首位登上韓巡正賽女將 陳宇茹首戰和球后同場較勁

台灣高球女將陳宇茹。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／越洋採訪報導〕總獎金8億韓元的樂天女子公開賽明將在南韓濟州島登場，這是台灣女將陳宇茹生涯首場韓巡正賽，同場較勁的還有世界球后高真榮，陳宇茹表示，心情是期待大過緊張，隔離期間已做足準備，希望把握每一場比賽。

陳宇茹去年4月在韓巡次級賽事奪下漢斯鳳凰球場巡迴賽第3站冠軍，年底通過資格考，順利取得正賽資格，也是首位踏上韓巡正賽舞台的球員。陳宇茹在今年開季的日立慈善盃高球賽封后，不過受到武漢肺炎疫情影響，苦等了4個多月才迎來本季第2場賽事。

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陳宇茹原定5月底E1慈善公開賽出賽，不過因簽證到期，先返台辦簽證，再飛回南韓後又得隔離，因而沒能趕上這一站。終於展開韓巡的菜鳥球季，她說：「不會緊張，比賽有時候就看緣分，加上隔離時也透過線上跟著教練練習，已經做好準備，心情是比較期待。」她也提到，韓巡正賽的場地狀況都不錯，規模已經接近LPGA等級。

至於防疫方面，目前韓巡賽仍是閉門開打，陳宇茹說：「目前只有開放選手跟桿弟進場，這部分我其實不會太擔心。」不過陳宇茹提到，反而比較擔心名次問題，由於工作簽證都是3個月為限，有可能還得返台，屆時又得面臨隔離等狀況，可能缺席不只一場賽事，對於積分、排名都是不小考驗，菜鳥球季就如此艱困，陳宇茹說：「心裡難免有點嘔，所以必須把握每一次的參賽機會。」

此外，這一場比賽也是世界球后高真榮本季首場正式比賽，其他LPGA選手還有世界排名第6的金世煐、池恩熙以及在台灣具有高人氣的崔羅蓮。

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