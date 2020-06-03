拳擊》炫富拳王梅威瑟怎麼了 低調行善都是為她和他

美國炫富拳王梅威瑟。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕日前美國黑人男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼蘇達州慘遭警察壓頸致死風波，引發全球體壇高度關注，同樣非裔的前美國炫富拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）卻低調行善，私下出資包辦其喪葬費用，消息曝光贏得各界肯定，卻也更加好奇，向來敢秀愛現的體壇暴發戶，到底是怎麼了。

據傳關鍵點應該就在，先前至親接連驟逝的沉重打擊，令梅威瑟收斂起以往囂張霸氣的外在形象，不吝展露出內心真實柔軟一面。3月中旬，梅威瑟前女友哈里絲（Josie Harris ）無預警猝死於自己車內，兩人曾交往長達15年，還育有3個小孩，儘管並未結婚，之後感情也生變而交惡，但寶貝兒女的生母突然離開人世，梅威瑟仍心痛萬分，個人IG貼出許多過往照片，並以「我的摯愛」、「我的天使」、「我的甜心」等字句，來悼念曾共患難的心愛女人。

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不料短短幾天過後，一手把梅威瑟培養成世界拳王的親叔叔羅傑（Roger Mayweather），也因病去世、享年58歲。由於羅傑也是前世界冠軍，與梅威瑟的師徒緣份深厚，這麼多年來亦師亦友的革命情感，甚至比父親還要親近，意外再受重創的梅威瑟悲痛異常，向身邊朋友坦承：「不論擂台內外，我都失去最重要的人。」

據《富比士》統計，職業生涯50戰全勝的梅威瑟，10年來收入13.2億美元（約398億台幣），不但是史上最會賺錢拳擊手，更擁有商業投資頭腦，連帶成就炫富成癮的傳奇事跡，頂級跑車、遊艇、豪宅、私人飛機全都一字排開誇張展示，儼然是媒體競相追逐的話題人物。

美國炫富拳王梅威瑟。（資料照，法新社）

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