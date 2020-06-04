格鬥》有功夫無懦夫！中國崑崙決真功夫大師擂台賽明開打

崑崙決真功夫大師擂台賽將開戰。（取自網路）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕人人有功練，有功夫無懦夫！「崑崙決真功夫大師擂台賽」表定明於安徽銅陵開戰，據稱來自全中國參與的傳統武術高手逾千人，少林、武當、峨眉、崆峒、青城、大成拳、八極拳等各大門派精銳盡出，甚至「降龍十八掌」傳人都已報名。

只不過，網友最關心的，還是近來一敗成名的「混元形意太極」掌門人馬保國，是否重出江湖復仇雪恥？此外，同好們也不禁擔憂，所謂「人怕出名豬怕肥」，這項形同「中國武道大會」的盛事，是否受到近來負面新聞影響，甚至遭上頭關注而被迫臨時喊卡？

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名氣響亮的「混元形意太極」掌門人馬保國，上月打擂台僅撐30秒，被業餘無名小卒3度擊倒，甚至慘遭KO昏迷送醫，引發各界熱議。日前「崑崙決真功夫大師擂台賽」主辦單位認為，武林動盪不安，「大師」名號反而淪為笑柄，惟有通過激烈擂台對戰，找出真正的武林高手（大師），才能重塑民眾對傳統武術文化信心，因此參賽者年齡、性別、級別、流派全不設限，年度總冠軍可獲高達100萬人民幣獎金（約426萬台幣），並與崑崙決正式簽約。

賽事創始人姜華表示，崑崙決從發展至今，始終堅持傳承中國傳統武術文化，打造世界頂級賽事，培養世界一流搏擊體育人才為己任，「大家也看到了，現在的武林烏煙瘴氣，各種假『大師』橫行，這種亂象，作為從業者我們是有責任的，真的不出，假的自然橫行，這個賽制是公平的且極其嚴苛，我們就是希望通過公平的擂台，嚴苛的賽制，給具備真功夫的武者一個機會脫穎而出，成為被萬人敬仰的真正武術大師。」

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