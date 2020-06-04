高球》貴族運動辣到犯規 新世代果嶺女神何沐妮（影音）

何沐妮。（取自Instagram）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕本月16日歡度21生日的何沐妮，從小與家人從成都移民加拿大，7歲打高爾夫的她，如今已亭亭玉立，果嶺揮桿辣到犯規，2015年美國女子公開賽一戰成名後，儼然是新世代性感女神。

何沐妮雙親為了支持其高爾夫夢想，特地從溫哥華搬到美國聖地牙哥，天才洋溢的她，少女時期展露天分，16歲笑捧首座AJGA冠軍，取得美國女子公開賽參賽門票，處女秀她膽識十足，挾總桿數288桿、並列53名佳績，完成人生第一場大賽，也獲南加大名校青睞，延攬就讀成為校隊。2017年何沐妮報考LPGA資格賽，取得LPGA次級巡迴賽Symetra Tour全卡，正式轉為職業選手。

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擁有火辣外型及出色球技，何沐妮短短3年就在美國女子高壇竄紅，儼然是人氣天后魏聖美接班人，也被知名運動服飾品牌相中。2018年6月剛滿19歲的她，在俄亥俄州Symetra Tour-Prasco慈善錦標賽摘下職業首勝，11月底搶下2019年LPGA巡迴賽季全卡，如今持續朝夢想前進。身材姣好、敢秀愛現的何沐妮，從不吝分享健康陽光的古銅膚色，也熱衷把旅遊和生活日常性感造型等美照，貼上IG吸引網友關注，「我還有很多要學習的東西，希望身心都能進步，持續打出最好狀態！」

何沐妮。（取自Instagram）

何沐妮。（取自Instagram）

何沐妮。（取自Instagram）

何沐妮。（取自Instagram）

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何沐妮。（取自Instagram）

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