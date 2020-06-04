羽球》不把小戴放在眼裡？前球后李雪芮：陳雨菲對手只有她自己！

陳雨菲、戴資穎。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2012年倫敦奧運女單金牌、前世界球后中國李雪芮，在2016年里約奧運造成膝蓋十字韌帶斷裂，傷癒復出卻無法重拾過往榮耀，於去年決定退役，如今中國女單首席大將位置已交棒給陳雨菲，李雪芮認為，陳雨菲已經技術已經達一定水準，接下來的對手就只有她自己。

22歲陳雨菲在2017年逐漸站穩國際舞台，於2018年福州公開賽挾著地主優勢封后，去年更是表現驚人，單季在全英、瑞士、澳洲、泰國、福州、香港及年終總決賽奪冠，並在年底擠下戴資穎，成為李雪芮後中國相隔4年的首位世界球后。

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李雪芮是2012年倫敦奧運女單金牌，生涯曾風光締造巡迴賽30連勝、待在球后寶座逾119週，只是這兩項紀錄都已被戴資穎打破，成為歷史記憶。李雪芮退役後，中國也少了「雙王」王儀涵、王適嫻，近年就難以獨霸女單戰場，如今東京奧運奪牌希望就落在陳雨菲身上。

李雪芮近日發表她對陳雨菲的看法，「陳雨菲在2017年就成為世界錦標賽銅牌，尤其去年整季成績穩定，相信她會不斷進步，只是技術已經進入穩定期，因此更需要苦惱如何突破瓶頸，所以陳雨菲最大對手就是她自己，因為比賽除了體能、技術之外，最重要是心態的調整。」

李雪芮。（資料照，歐新社）

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