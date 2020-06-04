NBA》可悲的2020年 繼布萊恩、史騰和史隆後又一傳奇球星已殞

安賽爾德病逝享壽74歲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2020年又有一名重量級球星過世，名人堂中鋒安賽爾德（Wes Unseld）因肺炎和併發症過世，享壽74歲。

安賽爾德在1968年進入NBA，在巴爾的摩子彈隊大放異彩，新人球季就拿下最佳新秀和年度MVP，也是繼張伯倫後，第二位締造此紀錄的球員。

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安賽爾德生涯效力巴爾的摩/華盛頓子彈，共出賽984場，並留下場均10.8分、14籃板生涯數據，他曾在1978年帶領球隊拿下隊史唯一的一冠，個人也榮膺總冠軍戰MVP。

安賽爾德在1981年宣布高掛球鞋，他的41號球衣也一併退休，並在1988年入選名人堂。

NBA今年在此之前已殞落三名偉大的人物，前主席史騰、湖人傳奇球星布萊恩和爵士名教頭史隆相繼過世，令人不勝唏噓。

美媒則感嘆，「疫情導致球賽停擺，球團損失慘重，同年又離世多位英才，2020年真是充滿悲傷的一年。」

武漢肺炎肆虐全球，重創體育產業，各國職業聯賽被迫停賽，連東京奧運也順延一年，2020堪稱體育黑暗年。

根據統計，光美國體育產業就因疫情，損失超過至少120億美元（約3600億台幣），目前包括MLB、NBA等重大賽事，仍處於停賽階段。

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