中職》史上首場彰化人先發對決！ 江國豪vs.施子謙

富邦悍將江國豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕今天新莊富邦悍將對統一獅之戰，雙方分別推出江國豪、施子謙先發，看似平凡的例行賽，蘊藏著不凡因子，這將是中職史上首場彰化人先發對決之戰。

彰化人口約127萬，縣內並無傳統棒球名校，高中木棒組僅彰藝青棒一隊，好手多半往外縣市發展，因此，彰化過去素有「棒球沙漠」之稱，中職史上註冊近千名球員，彰化出身者僅佔2%左右，比例偏低。

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江國豪來自彰化，父親打過金龍旗青棒賽，他則打過黑豹旗青棒賽。江國豪兒時加入彰化東山少棒，後升上彰藝青少棒，一直擔任捕手，由於實力不足，國中畢業他無法直升彰藝青棒，於是選擇跟隨教練洪偉翔的腳步，到麥寮高中打球，後來棄打從投另覓一片天，去年加盟富邦悍將，成為麥寮青棒史上首位職棒球員。

施子謙同樣出身彰化，加入當地的天盛少棒，國中、高中到台中西苑發展。和江國豪大器晚成不同，施子謙成名很早，青少棒球速就飆到140公里，三級棒球時期一直都是陣中主砲兼王牌投手，上台體大曾與學弟江國豪並肩作戰，此時決定專攻投手，2017年加盟統一獅，成了名符其實的「獅子簽」。

本季江國豪對獅隊先發2場都拿到勝投，總計14局投球僅失2分，表現亮眼；施子謙本季對悍將先發2場拿下1勝1敗、防禦率3.38。

目前中職現役球員來自彰化的還有樂天桃猿內野手張煒謙、富邦悍將投手楊程皓，過去較知名的彰化職棒球員包括張誌家、林琨瀚、林琨瑋、許銘倢和現任中信兄弟打擊教練許皓銘。

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