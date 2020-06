NBA》傳奇落幕！老鷹無緣複賽 停賽日成「老飛人」最終戰

卡特。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕先前老鷹43歲「老飛人」卡特(Vince Carter)就已經表態今年球季結束後將高掛球鞋,但受武漢肺炎(新型冠狀病毒疾病,COVID-19)的影響,從3月中停擺迄今,近日雖傳將重燃戰火,但老鷹恐無緣剩餘賽事,卡特可能被迫就此畫下生涯句點。今他明星控衛隊友T.楊恩(Trae Young)也深情發文揮別這位老將。

43歲的卡特已征戰賽場22個球季,他在球季初宣布今年季末將會高掛球鞋,卻遭遇武漢肺炎攪局,沒能好好進行他的告別巡迴之旅。3月12日NBA在爵士戈貝爾(Rudy Gobert)確診後,聯盟立即停止比賽。當天卡特所屬的老鷹在主場對上尼克,43歲老將卡特替補上陣,打了13分鐘,投進1顆三分球,貢獻5分、1籃板、1助攻。

卡特停賽前最後一場比賽,恐怕成為他生涯最終戰。(資料照,今日美國)

而根據美媒報導的NBA復賽賽制,老鷹20勝47負,僅勝過騎士排在東部倒數第二,是全聯盟戰績第四差的球隊,恐怕已經已與本季的比賽無緣,這也意味著停賽前與尼克之戰恐怕就是老飛人生涯最終戰。

這也讓老鷹新一哥、明星後衛T.楊恩相當感傷,今就在社群媒體上深情發文,寫下:「從不願這一天的到來,老哥…全世界最高等級的比賽中,能以高水準征戰賽場22年,實在很令人震撼…但你真的做到了,所有的回憶和更衣室談話將永遠伴隨我!」不過隨後T.楊恩又驕傲發文,表示這也代表「這個世界上除了我,沒人能說他為卡特助攻了他生涯的最後一分」。

