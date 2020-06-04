NBA》傳奇落幕！老鷹無緣複賽 停賽日成「老飛人」最終戰

卡特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕先前老鷹43歲「老飛人」卡特（Vince Carter）就已經表態今年球季結束後將高掛球鞋，但受武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）的影響，從3月中停擺迄今，近日雖傳將重燃戰火，但老鷹恐無緣剩餘賽事，卡特可能被迫就此畫下生涯句點。今他明星控衛隊友T.楊恩（Trae Young）也深情發文揮別這位老將。

43歲的卡特已征戰賽場22個球季，他在球季初宣布今年季末將會高掛球鞋，卻遭遇武漢肺炎攪局，沒能好好進行他的告別巡迴之旅。3月12日NBA在爵士戈貝爾（Rudy Gobert）確診後，聯盟立即停止比賽。當天卡特所屬的老鷹在主場對上尼克，43歲老將卡特替補上陣，打了13分鐘，投進1顆三分球，貢獻5分、1籃板、1助攻。

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卡特停賽前最後一場比賽，恐怕成為他生涯最終戰。（資料照，今日美國）

而根據美媒報導的NBA復賽賽制，老鷹20勝47負，僅勝過騎士排在東部倒數第二，是全聯盟戰績第四差的球隊，恐怕已經已與本季的比賽無緣，這也意味著停賽前與尼克之戰恐怕就是老飛人生涯最終戰。

這也讓老鷹新一哥、明星後衛T.楊恩相當感傷，今就在社群媒體上深情發文，寫下：「從不願這一天的到來，老哥…全世界最高等級的比賽中，能以高水準征戰賽場22年，實在很令人震撼…但你真的做到了，所有的回憶和更衣室談話將永遠伴隨我！」不過隨後T.楊恩又驕傲發文，表示這也代表「這個世界上除了我，沒人能說他為卡特助攻了他生涯的最後一分」。

Oh also.... nobody in this world can say they gave Vince Carter his last bucket besides me so there’s that https://t.co/Qd1UFkzC34 — Trae Young （@TheTraeYoung） June 3, 2020

雖然卡特在與尼克之戰後曾表示，用這樣的方式結束生涯，實在很荒唐。但他上節目時，卻改口說道表示不管怎樣，不論什麼結果自己已經都是贏家了，而卡特共征戰NBA22個球季，曾效力暴龍、籃網、國王及老鷹等球隊，生涯橫跨4個世代，生涯場均16.7分、4.3籃板、3.1助攻。

老鷹新星T.楊恩發文深情揮別球隊老大哥。（資料照，法新社）

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