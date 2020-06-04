MLB》2年前的操盤徹底失敗 海盜輪值大將本季確定報銷

亞契2020年確定報銷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟仍無法決定開季日期，不過就算賽季順利回歸，海盜輪值也將失去一名大將，31歲的右投亞契（Chris Archer）在昨天因胸廓出口症候群進行手術，2020年球季確定報銷。

根據報導，亞契在春訓因武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情停擺前，就曾向隊醫表示，自己在右側頸肩部位出現不適，返家後他持續進行投球活動，症狀始終沒有減緩，因此才會選擇動刀根治。

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據悉亞契的復健期需要6至8個月，2020年球季就算開打，也無機會回到場上，這項消息無疑對2018年從光芒將他交易來的海盜是一大衝擊。

海盜在2018年交易大限前將潛力新秀葛雷斯諾（Tyler Glasnow）、米德斯（Austin Meadows）雙雙送往光芒，並換來擁有王牌身手的亞契；不料前述的投打新秀都在坦帕灣大放異彩，亞契轉隊後卻不復身手，至今在海盜累積先發33場，只繳出6勝12負、防禦率4.92的成績，表現不盡理想。

在亞契2020年確定報銷後，海盜在這筆操盤上也顯得更加難堪，亞契的合約在季末就會到期，2021年有1100萬美元的球隊選擇權，這筆數目對於小市場的海盜來說負擔不小，因此執行的可能性不高，意即他們不但這兩年根本沒有得到昔日王牌太多實質貢獻，還要眼睜睜看著兩位自家農場的新秀在別的球隊茁壯、發光發熱。

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