NBA》這3隊同為14％！ 美媒預測樂透球隊狀元籤機率

若確定以停賽前戰績為依據，勇士隊將成為今年「爐主」。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕隨著疫情趨緩，NBA復賽露曙光，但依照復賽的賽制，聯盟傾向只讓22支球隊參與重啟的比賽，8支無緣季後賽的球隊將不會前往迪士尼，《NBC Sports》今推測8支樂透球隊獲得狀元籤機率，勇士、灰狼與騎士3隊同以14％並列首位。

NBA最新復賽計畫幾乎底定，聯盟將邀請22支球隊，齊聚奧蘭多參與複賽事宜，而例行賽也訂定於7月31日重燃戰火，而這22隊預計東、西部戰績前8共16隊，外加與第8名勝差6場內的6隊，集中奧蘭多迪士尼複合場館閉門戰，球員住宿則暫定鄰近科羅納多斯普林斯渡假飯店。

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眾所矚目的選秀會則預計會在10月後登場，而勇士等8支確定無緣復賽的球隊，本季例行賽戰績也大約底定。《NBC Sports》記者Kurt Helin今撰文指出，若NBA的樂透球隊確定將視以停賽前的戰績來分配狀元籤機率，那這8支樂透球隊獲得狀元籤機率將如下：勇士14％、騎士14％、灰狼14％、老鷹12.5％、活塞10.5％、尼克9％、公牛7.5％、黃蜂6％。

Helin也指出，儘管今年被認為是選秀小年，但就和過去一樣，應該仍有一些球員能成為這些樂透球隊重要的戰力。

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