NBA》湖人、公鹿、快艇3選1！ 最新奪冠賠率今出爐

NBA賽季即將重啟，最新奪冠賠率也出爐，湖人被視為奪冠最大熱門。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕由於美國疫情趨緩，NBA主席席爾瓦（Adam Silver）將於美國時間週四與董事會召開會議，除了將通過盛傳已久的「22隊重啟」方案，剩餘賽事更敲定從台灣時間8月1日進行至10月13日。國際知名博弈網站《威廉希爾》也公布最新奪冠賠率，停賽前位居西部第一的湖人，強壓戰績獨占鰲頭的公鹿及同城勁旅快艇，被視為奪冠最大熱門。

根據《ESPN》報導，NBA明天凌晨將進行復賽方案的投票，但幾乎確定會以22支球隊進行復賽，而國際賭盤也立刻開出最新奪冠賠率，停賽前暫居西區龍頭的湖人，以1賠240的賠率高居首位；停賽前戰績在全聯盟獨走的公鹿，則以1賠260排在第二；至於排在第三的則是洛杉磯快艇，賠率則為1賠320。

請繼續往下閱讀...

在NBA因為疫情停擺前，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）攜手「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）帶領湖人隊取得49勝14負的戰績，穩居西部龍頭，雖然他們的戰績不及公鹿，但本季恐怕將是詹皇與一眉哥攜手奪冠的最後機會，因此在他們季後賽被看好有更高的勝算衝擊王座。

公鹿本季一枝獨秀，戰積53勝12敗，穩居聯盟龍頭，且成為史上第7支，前54場比賽得分皆破百的球隊，原本被看好本季有實力挑戰70勝，可惜被疫情擾事，不過密爾瓦基陣中擁有去年MVP、也是今年MVP熱門人選「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）加持，讓他們的奪冠賠率高居第二。

而快艇隊雖然暫居西部第2，不過去年休季期他們找來雷納德、P.喬治連線，加上季中又補進即戰力小莫里斯（Marcus Morris），後勢看漲，也被視為是奪冠大熱門，因此力壓東部第二的衛冕均暴龍隊，排在奪冠賠率第三。

奪冠賠率排行榜如下：



球隊 賠率 湖人 1賠240 公鹿 1賠260 快艇 1賠320 火箭、塞爾提克 1賠1600 暴龍、76人 1賠2000 金塊 1賠2500 獨行俠 1賠3500 熱火、籃網、爵士 1賠4000 雷霆、溜馬 1賠8000 鵜鶘、拓荒者 1賠10000 灰熊 1賠25000 馬刺 1賠75000 太陽、魔術、國王、巫師 1賠100000

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法