NBA》湖人、公鹿、快艇3選1！ 最新奪冠賠率今出爐

NBA賽季即將重啟，最新奪冠賠率也出爐，湖人被視為奪冠最大熱門。（資料照，今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕由於美國疫情趨緩，NBA主席席爾瓦（Adam Silver）將於美國時間週四與董事會召開會議，除了將通過盛傳已久的「22隊重啟」方案，剩餘賽事更敲定從台灣時間8月1日進行至10月13日。國際知名博弈網站《威廉希爾》也公布最新奪冠賠率，停賽前位居西部第一的湖人，強壓戰績獨占鰲頭的公鹿及同城勁旅快艇，被視為奪冠最大熱門。
根據《ESPN》報導，NBA明天凌晨將進行復賽方案的投票，但幾乎確定會以22支球隊進行復賽，而國際賭盤也立刻開出最新奪冠賠率，停賽前暫居西區龍頭的湖人，以1賠240的賠率高居首位；停賽前戰績在全聯盟獨走的公鹿，則以1賠260排在第二；至於排在第三的則是洛杉磯快艇，賠率則為1賠320。
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在NBA因為疫情停擺前，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）攜手「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）帶領湖人隊取得49勝14負的戰績，穩居西部龍頭，雖然他們的戰績不及公鹿，但本季恐怕將是詹皇與一眉哥攜手奪冠的最後機會，因此在他們季後賽被看好有更高的勝算衝擊王座。
公鹿本季一枝獨秀，戰積53勝12敗，穩居聯盟龍頭，且成為史上第7支，前54場比賽得分皆破百的球隊，原本被看好本季有實力挑戰70勝，可惜被疫情擾事，不過密爾瓦基陣中擁有去年MVP、也是今年MVP熱門人選「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）加持，讓他們的奪冠賠率高居第二。
而快艇隊雖然暫居西部第2，不過去年休季期他們找來雷納德、P.喬治連線，加上季中又補進即戰力小莫里斯（Marcus Morris），後勢看漲，也被視為是奪冠大熱門，因此力壓東部第二的衛冕均暴龍隊，排在奪冠賠率第三。
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球隊
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賠率
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湖人
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1賠240
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公鹿
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1賠260
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快艇
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1賠320
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火箭、塞爾提克
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1賠1600
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暴龍、76人
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1賠2000
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金塊
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1賠2500
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獨行俠
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1賠3500
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熱火、籃網、爵士
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1賠4000
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雷霆、溜馬
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1賠8000
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鵜鶘、拓荒者
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1賠10000
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灰熊
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1賠25000
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馬刺
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1賠75000
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太陽、魔術、國王、巫師
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1賠100000