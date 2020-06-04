晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月

韓職》昨晚這記觸身球 讓美網友想起基特、張伯倫

2020/06/04 11:11

〔體育中心／綜合報導〕與美國職棒不時會在報復性觸身球後引爆板凳衝突不同，韓國職棒（KBO）有不成文規定，若投手投出觸身球，通常必須向對手鞠躬道歉，昨天韓職比賽再度出現實例，也讓美國網友大開眼界。

LG雙子隊昨派出洋投凱利（Casey Kelly）先發，4局上面對三星開路先鋒金相豎，在2好球後一記內角高球直接就往打者身上砸，金相豎當下看起來十分痛苦，球隊防護員還上前關心。

就在金相豎緩緩跑向一壘後，在投手丘上的凱利立刻朝他輕握帽沿鞠躬致意，而金相豎見狀也抬起雙手示意沒有大礙，一來一往的互動經由知名棒球推特「Baseball Brit」分享後，在社群引發外國網友熱議。

韓職在上月開打，且破天荒透過ESPN轉播，不少美國媒體因此事先撰文介紹KBO的幾項特色，包括甩棒、啦啦隊以及觸身球的不成文規定等，美國球迷應都有一定程度的了解，不過在昨天真正看到實例後，仍然掀起熱烈討論。

有球迷留言表示，很喜歡看到這樣的比賽內容，還有網友表示，請讓個性鮮明的強投「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）看到這部影片，很好奇他會有什麼想法；更有球迷在留言區貼出張伯倫（Joba Chamberlain）在2014年效力老虎時，遇上前東家洋基不慎砸到大前輩基特（Derek Jeter）的畫面。

當時10局下兩出局，面對前隊友基特，張伯倫在2好1壞時，內角速球直接砸到基特左臂，當下他馬上在投手丘低下頭，隨後嘴裡念念有詞，可見十分懊悔。

該名網友表示，每次看到這種觸身球後仍能向對手展現尊重的情況，就會想到當年的張伯倫，「在我們總愛看極具戲劇性、娛樂性的火爆衝突場面之際，也能看到這種（難得的）時刻，真的很棒。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.