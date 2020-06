韓職》昨晚這記觸身球 讓美網友想起基特、張伯倫

〔體育中心/綜合報導〕與美國職棒不時會在報復性觸身球後引爆板凳衝突不同,韓國職棒(KBO)有不成文規定,若投手投出觸身球,通常必須向對手鞠躬道歉,昨天韓職比賽再度出現實例,也讓美國網友大開眼界。

LG雙子隊昨派出洋投凱利(Casey Kelly)先發,4局上面對三星開路先鋒金相豎,在2好球後一記內角高球直接就往打者身上砸,金相豎當下看起來十分痛苦,球隊防護員還上前關心。

就在金相豎緩緩跑向一壘後,在投手丘上的凱利立刻朝他輕握帽沿鞠躬致意,而金相豎見狀也抬起雙手示意沒有大礙,一來一往的互動經由知名棒球推特「Baseball Brit」分享後,在社群引發外國網友熱議。

韓職在上月開打,且破天荒透過ESPN轉播,不少美國媒體因此事先撰文介紹KBO的幾項特色,包括甩棒、啦啦隊以及觸身球的不成文規定等,美國球迷應都有一定程度的了解,不過在昨天真正看到實例後,仍然掀起熱烈討論。

有球迷留言表示,很喜歡看到這樣的比賽內容,還有網友表示,請讓個性鮮明的強投「瘋邦」邦賈納(Madison Bumgarner)看到這部影片,很好奇他會有什麼想法;更有球迷在留言區貼出張伯倫(Joba Chamberlain)在2014年效力老虎時,遇上前東家洋基不慎砸到大前輩基特(Derek Jeter)的畫面。

當時10局下兩出局,面對前隊友基特,張伯倫在2好1壞時,內角速球直接砸到基特左臂,當下他馬上在投手丘低下頭,隨後嘴裡念念有詞,可見十分懊悔。

該名網友表示,每次看到這種觸身球後仍能向對手展現尊重的情況,就會想到當年的張伯倫,「在我們總愛看極具戲劇性、娛樂性的火爆衝突場面之際,也能看到這種(難得的)時刻,真的很棒。」

Every time I see an act of respect like this, it reminds me of the time Joba Chamberlain plunked Derek Jeter and he felt so bad he was almost emotional. As much as you love to see the drama, entertainment, and fire in the competitors, it's really good to see moments like this. pic.twitter.com/CxblBba40R