拳擊》暖！「炫富拳王」低調行善 265萬支付葬禮所有費用

非裔男子佛洛伊德遭美警以膝蓋跪壓頸脖，最後不幸身亡。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝蓋壓制頸部身亡。前美國「炫富拳王」梅威瑟（Floyd Mayweather）也低調行善，在經過佛洛伊德家人同意後，寄出了一張8萬8500美元（約265萬台幣）的支票，支付佛洛伊德在4州4場追悼會的費用。

5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市遭白人警員壓頸致死，引起對於種族問題的重視，也在全美各地引發大規模示威活動，而佛洛伊德的家人先前在受訪時，曾表示將會在美國4個州舉行4場追悼會，分別選在休士頓、明尼蘇達、夏洛特，最後一個地點目前則尚未公佈，而第一場追思會將於6月9日在率先在佛洛伊德的家鄉休士頓舉辦。

請繼續往下閱讀...

而梅威瑟的經紀公司負責人稍早證實，這位曾拿下5座世界冠軍的拳擊天王，先前已經和佛洛伊德的家人取得連繫，主動提出要支付與葬禮相關的所有費用，佛洛伊德的家人也接受了梅威瑟的好意，據悉他們也已經收到梅威瑟所寄出的一張面額8萬8500美元的支票。

負責人透露梅威瑟本人其實不願意多談這次支付葬禮費用的善舉，而其實這已經不是梅威瑟第一次低調行善，在過去20年裡他就曾做過不少類似的事，2011年45歲的拳擊手赫南德茲（Yoan Hernandez）因癌症過世時，梅威瑟就曾低調為這位老對手支付了葬禮費用。

美國炫富拳王梅威瑟。（資料照，法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法