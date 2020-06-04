MLB》7年前的今天一圓「美」夢 普伊格首度為有色人種發聲

道奇時期的普伊格。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕近日因明尼蘇達州白人警方執法過當、導致非裔男子佛洛德（George Floyd）死亡，在全美各地引發一連串示威活動，不少體育界人士陸續聲援，目前仍是自由身的古巴重砲普伊格（Yasiel Puig）今也針對本次事件發聲。

普伊格來到美國之前，有一段十分辛酸的叛逃史，他今在推特寫道，7年前的今天（2013年6月3日）是首度登上大聯盟的日子，「我歷經千辛萬苦才來到這裡，美國對我來說是一個夢。今天想著一路上的回憶以及來到這裡經歷的一切，我想要首次以有色人種的身分發聲。」

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「我來自一個無法暢所欲言的國家，我們無法表達自己的想法、不能進行抗議，這些都是會被懲罰的行為。」普伊格寫道，「我想要讓我的黑人同胞們知道，儘管現在有了可以在一個民族國家打球的特權，我依然沒有忘記身為一位拉丁非裔的人士是什麼感覺，這份特權並未讓我可以因此擺脫人們因膚色而對我有先入為主的觀念。」

「7年後的現在，身為一個自豪的美國公民，我要站出來發聲、呼籲必要的改變，」普伊格表示，「每個人都是時候獲得所有人類應得的尊重了，無論是黑人、棕色人種、黃種人、白人，我們秉持什麼樣的精神才是最重要的。讓我們繼續邁著這樣的步伐前進，給予孩子一個值得的美好未來。」

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