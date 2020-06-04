羽球》新賽程超緊湊被球員罵翻！世羽聯仍希望大家支持

世羽聯緊湊賽程讓不少球員提出質疑。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯（BWF）日前公布最新的賽程，預計在8到12月要打22站賽事，緊湊賽程讓不少球員提出質疑，不過BWF秘書長倫德（Thomas Lund）日前在受訪時表示，希望大家可以支持復賽的計畫，這樣才能使整個賽事系統回歸正常。

BWF日前公布復賽賽程，從8月到12月的4個月中，一共塞了22站巡迴賽，幾乎每週都有比賽，8月和9月賽事大多在亞洲，其中9月1日登場的台北公開賽為首個超級300系列賽事，10月之後戰場轉往歐洲，湯優盃預計10月3日於丹麥舉行。

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此賽程公布後引來不少球員、教練的反彈，包含印度前球后賽娜等人都認為，疫情期間密集飛行，風險很高，另外印尼男雙教練彭偉信也批評：「太草率了，每個國家現階段情況都不同，入境規則也不一樣，沒有考慮清楚就盲目談複賽，是非常不負責任的。」

不過BWF秘書長倫德表示，仍希望大家能支持最新的復賽規劃，「我知道賽程很緊湊，但也希望球員能將此視為恢復生計的賽程。我們非常重視球員的健康，但必須制定計劃，也需要大家的支持。」倫德強調，為了讓球員能比賽，贊助商能回來，大家必須同心協力去面對挑戰。

BWF秘書長倫德。（資料照，美聯社）

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