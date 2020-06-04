拳擊》半百拳王身材不輸年輕人 MMA名將卻質疑他靠類固醇

泰森。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前世界重量級拳王、53歲的美國傳奇巨星泰森（Mike Tyson），近日宣佈復出消息，準備在慈善表演賽重登擂台，而近日他也在IG曬出多段自己的訓練影片，這位年過半百的老拳王不但身手依舊，肌肉線條更是完全不輸年輕人。然而俄羅斯MMA名將卡利托諾夫（Sergei Kharitonov）卻質疑，泰森是服用了類固醇才能保持這樣的體態。



儘管泰森重出江湖的對手還沒拍板定案，但相關話題卻早已引起粉絲熱議。而近日泰森IG上傳多則自己訓練的影遍片，只見年過半百的老拳王，面對年輕高大陪練員依舊強勢，搖擺移位下猛獸般瘋狂重拳，轟炸得對方難以招架，而更讓粉絲驚嘆的是，年過50歲的泰森身材還是沒有走樣，肌肉線條仍相當緊實，讓一代拳王風采依舊。

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在 Instagram 查看這則貼文 Mike Tyson（@miketyson）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 11 日 上午 10:14 張貼

然而對於泰森的好身材，卻讓綽號「空降兵」的俄羅斯綜合格鬥選手卡利托諾夫，相當不以為然，直言以泰森現在53歲的年齡，只有服用一些化學物質才能取得如此驚人成果。

「泰森絕對有服用睾酮或其他健康產品，我說這些話絕對不是因為忌妒他，他都53歲了，如何能變得更有型、達到最佳狀態，除了服用類固醇，沒有其他選擇，」卡利托諾夫在接受俄媒《RT》受訪時說道，隨後他更坦言自己過去也曾使用藥物，讓自己擁有完美的體態，「我吃過興奮劑嗎？答案是肯定的，我在軍隊服役時，每個人必須要維持體重，我的朋友帶來了刺激肌肉生長的藥『諾龍』，注射之後看起來很棒，我記得當時我的肌肉硬得跟石頭一樣。」

不過最後卡利托諾夫表示，當他在照鏡子的時候，意識到這根本不適合他，也強調自己從此我不再碰觸禁藥，「這種東西對你身體絕對有害，另外，這在體育競賽中就是違法的！」

綽號「空降兵」的俄羅斯綜合格鬥選手卡利托諾夫（紅色手套）。（資料照，法新社）

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