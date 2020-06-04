電競》昨拋震撼彈宣布退役 RNG傳奇AD：連滑鼠都握不住了...

LPL賽區RNG戰隊傳奇AD選手Uzi（簡自豪）昨突拋退役震撼彈。（圖片取自RNG官方微博）

〔體育中心／綜合報導〕驚！《英雄聯盟》LPL賽區RNG戰隊傳奇AD選手Uzi（簡自豪）昨突拋震撼彈，在微博宣布將決定退役揮別賽場，結束自己8年的職業電競生涯。

Uzi於 2012 年首次登上職業賽場，雖然中間一度轉隊，但在 2016 年重返 RNG 後再度攀上巔峰，也拿下生涯首座 LPL 冠軍，2018年MSI季中邀請賽更是一舉擊敗強敵韓國Kingzone DragonX（KZ）拿下世界冠軍，更曾是中國運動員影響指數排行榜中成為唯一入選的電競選手，光榮戰績有目共睹。

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然而Uzi長年飽受病痛纏身，今年春季賽他突然宣布進行休養，當時便傳出他因手傷即將退役的消息，RNG戰隊日前公開隊伍夏季賽陣容，沒想到選手名單中，仍不見Uzi的身影，讓許多粉絲非常擔心。沒想到3日RNG戰隊就透過官方微博宣布，Uzi將正式退役的消息。

隨後Uzi則於個人微博發文因為長年來的壓力、肥胖、飲食、不規律熬夜等原因，去年便檢查出二型糖尿病，這半年慢慢改變作息並吃藥控制，但情況沒有改善，精神狀態也沒有以前好，同時手傷也困擾著他，最終因身體條件只能宣告退役。

而Uzi日前接受《央視》專訪的影片曝光，Uzi透露也其實自己早在一兩年前就已經因為身體狀況萌生退役想法。

Uzi受訪影片這邊看

「突然有一天你就會發現你身體，特別是手臂那塊，握鼠標（滑鼠）都握不住的那種，不怕告訴大家，我有糖尿病，而且是很嚴重的那種，」Uzi說道，「現在（決定退役）一部分原因也是因為這個，我需要吃藥來維持血糖，基本上藥吃完的感覺就是飯不怎麼吃得下，每天會特別疲乏，會覺得自己睡不夠。」

Uzi也坦言，糖尿病病情嚴重再加上十幾個小時的訓練量，自己的身體其實早就已經扛不住了，「我最擔心的是我堅持不下來這樣的強度，可能就無法保持最巔峰的狀態。真的扛著這樣的身體原因回去打可能也不是大家眼裡的最好的自己。」

RNG戰隊昨宣布陣中傳奇AD選手Uzi（簡自豪）將退役。（圖片取自RNG官方微博）

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