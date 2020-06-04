足球》英超6月18日復賽！ELEVEN陪球迷迎接利物浦隊史首冠

利物浦薩拉。（ELEVEN SPORTS提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕揮別武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）肆虐陰霾，歐洲五大聯賽之首的英超，千呼萬喚下即將在台灣時間6月18日復賽！當天由曼城主場迎戰兵工廠、阿斯頓維拉對決謝菲爾聯隊，ELEVEN體育家族頻道將陪伴國內球迷一起熱血，共同迎接「紅軍」利物浦隊史首冠。

英國飽受疫情衝擊，早在3月中旬停止各大職業運動賽事，英超豪門球隊兵工廠主帥阿爾特塔（Mikel Arteta）當時也不幸中鏢，還好現已康復回歸，臨時喊卡的曼城迎戰兵工廠重啟戰局，此役也將左右積分榜龍頭利物浦能否就在這輪攻頂，提前笑捧睽違30年的英格蘭頂級聯賽金盃。

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英超自1992年成立以來，利物浦從未坐上寶座，更多次與金盃擦身而過，上季飲恨總教練克洛普（Jurgen Klopp）已發下豪語要捲土重來，2019-20英超賽季「紅軍」氣勢果然無法擋，29輪賽事連戰皆捷、僅吞1敗1和，領先第2名曼城達25分差距，眼看就要拿下隊史英超首冠之際，卻意外被疫情攪局。如今復賽後，利物浦將與艾佛頓上演同城內戰，而歷史性封王時刻，無意外應會在沒觀眾的閉門戰球場完成，屆時台灣球迷可透過ELEVEN體育家族頻道、官方APP收看，明起訂閱還有倒數10天優惠。

兵工廠訓練。（ELEVEN SPORTS提供）

曼城訓練。（ELEVEN SPORTS提供）

英超復賽。（ELEVEN SPORTS提供）

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