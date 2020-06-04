中職》桃猿「想見你」不用等到魔術趴 陳日昇週日視覺的衝擊開球

桃猿將邀陳日昇開球。（Rakuten Monkeys提供）

〔體育中心／綜合報導〕過去連續兩年的魔術趴成功引領風騷，六月「想見你」企劃邀大「魔」王陳日昇在6月7日（日）三度降臨桃園國際棒球場，這次為Rakuten Monkeys開「魔」球，疫境是否可以魔幻？視覺在防疫的距離封鎖下是否依然衝擊？

陳日昇曾獲「日本海魔術大賽總冠軍」及「觀眾票選最佳魔術師」，魔術界奧斯卡梅林獎「最佳舞台創意魔術師」，2014年受邀至法國電視台演出，2017年日本東京電視台跨年特別節目演出，2018年在台北市政府101跨年晚會擔任壓軸演出，2018年、2019年成功在全猿主場大顯魔王身手，寫下Lamigo的感動數字，前所未見！

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陳日昇年初受邀上鑽石公主號表演，卻遭遇船上因有染疫確診者，被迫在船上隔離31天，下船後，陳日昇也回饋社會，推出「一天一魔術」影片，陳日昇將今年在郵輪鑽石公主號的隔離日記，以及過往的人生歷程整理之後集結成冊，推出「魔幻疫境：魔術師陳日昇的極限挑戰與追夢人生」，盼能舒緩社會因疫情而緊繃的情緒，透過書籍出版，將在郵輪「鑽石公主號」上隔離的日子及下船後的心路歷程公開在讀者眼前。

陳日昇在週日祭出魔術開球，陳日昇笑說：「還真的第一次賽前開球，希望未來可以開放越來越多人進場欣賞職棒，健健康康地來全猿主場享受視覺的衝擊吧！」

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