中職》古林睿煬怎麼了？ 2.1局狂丟5次死球失5分

統一二軍投手古林睿煬狀況不佳，投不滿3局退場。（記者黃志源攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一二軍今日與兄弟二軍之戰，獅隊打算力拼升上一軍的先發古林睿煬今天投不滿3局就狂丟5次死球失掉5分退場無關勝敗，兄弟靠著比賽後段的火力發揮，以11：5拿下勝利。

上週獅隊總教練林岳平曾指出，古林睿煬在二軍才投2場，參考樣本還是太少，本場比賽的觀察重點不在局數而是用球數，若能增加到70至80球，教練團就會正式評估，如果覺得OK，是有可能拉上一軍。

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不過今日古林睿煬首局投出三上三下飆出2K狀況不錯，但下局他在1出局後接連被打出三支安打失掉2分，隨後雖然投出觸身保送，但讓王勝偉敲出二壘方向內野高飛球，雖然再次投出四壞保送形成滿壘不過仍以三振解決打者。

古林睿煬首局飆2K。（記者黃志源攝）

第三局古林控球大爆炸，先是被林明杰敲出二壘安打後，下個打席暴投讓跑者上三壘，接下來雖讓杜家明敲出游擊高彈跳沒失分，但卻對之後的三棒打者連續投出保送、觸身、保送免費奉送一分，再被曾頌恩敲出安打掉分，統一此時選擇直接換投，上來的洪心騏被打出一支高飛犧牲打再讓張志強敲出內野飛球結束這個半局，總計古林今天2.1局用了72球，被打5支安打，投出5次死球（2觸身3保送）失掉5分，送出3次三振。

獅隊前三局就失掉五分的情況下，於二、三兩局追平後打線就靜悄悄，兄弟則是在五局先拿1分，七局再靠著串連安打打下3分大局取得4分領先，9局再拿下2分保險分，最終就以11：5取得勝利。

古林睿煬今日狀況不佳。（記者黃志源攝）

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