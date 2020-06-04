MLB》休賽季球速大進化？老虎大物左投猛飆162公里火球（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟目前因為疫情的因素遲遲無法開打，就連小聯盟賽季都有可能直接取消，但依舊有許多球員持續不斷地進行練習來維持自己的實力，近日老虎大物左投史庫柏爾（Tarik Skubal）就被曝光一球飆出100.6英哩（約162公里）火球的練投畫面。

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史庫柏爾是老虎隊陣中農場的頭號左投、陣中第4號大物，他在2020年的農場排行榜名列左投第四名，百大新秀第46名，去年升上2A後主投42.1局飆出82K，防禦率僅2.13。

史庫柏爾有著高於平均的60分速球，球探報告指出，這顆速球平常大多在93到95英哩間徘徊，偶爾能上看97英哩，同時他的滑球也有60分的水準。他是今年農場10大左投當中竄升最快的選手，2019賽季剛開始時，史庫柏爾僅是陣中第20號新秀，但在繳出整年宰制級表現後，一下就擠進陣中第4號新秀與百大新秀當中。

除了竄升最快以外，史庫柏爾同時也是今年10大農場左投當中出身最低的球員，因為他在大學前兩個賽季都受TJ手術所苦，大三的表現也不穩定，老虎在2018年第九輪才把他選進，如今的他已成為指日可待的明日之星。

老虎隊農場大物左投史庫柏爾。（圖片取自MLB推特）

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