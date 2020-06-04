中職》范國宸三壘守備失誤連連 洪總點出問題

富邦悍將范國宸。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將內野手范國宸，昨對統一獅之戰守三壘，結果第4局傳一壘失誤，教練團隨後將他換下場，由新人辛元旭接替守三壘，比賽中悍將總教練洪一中特別趨前提點范國宸。

洪總說，「昨天把國宸換下來，是怕他再守下去會有傳球失憶症，其實也不是很嚴重啦，就是信心問題，因為他沒有常守三壘，在場上守不好難免自責，會想太多，但守備練習又好好的，因為練習可以重來，比賽不行，壓力就來了。」洪總強調，范國宸打擊不錯，之後還是會安排守三壘。

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洪一中。（記者塗建榮攝）

范國宸在新明青少棒、平鎮青棒主守一壘，升上台體大在當時教練黃忠義建議下兼練三壘，不過其主業仍是一壘，三壘只是兼差性質。本季他守三壘17場，33次守備機會多達9次失誤，三壘守備率僅0.727，數據非常不理想。

洪總指出，「國內不少內野手好像都有傳球問題，像統一的（陳）傑憲，桃猿的（陳）晨威，還有我們的PJ（陳品捷）、國宸，棒球是本能運動，內野接傳都有一定的腳步、節奏，你看像鏞基守三壘就是這樣。」

洪總認為，早期球員常擔任打擊練習的餵球投手，投多了，自然可以找到丟球的施力方式和最佳出手點，像他選手時期就大量餵球給打者練打，但現在球員似乎餵球機會少了，少了這段歷練，所以內野手傳球可能就出現一些問題。

悍將內野手李宗賢就說，以前有聽教練講過，如果野手多餵球，可以訓練手臂的小肌肉，也可找到丟球較好的出手點，過去他在平鎮青棒就常餵球給打者打，對往後守內野傳球多少有幫助。

富邦悍將辛元旭昨日接替范國宸的守備表現優異，還敲出生涯首安。（記者陳志曲攝）

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