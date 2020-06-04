中職Live》悍將保送失誤又丟分 統一 1：0 悍將

第一局
一局下，胡金龍穿越內野安打站上一壘，王正棠內野高飛球出局，
一局下，陳傑憲四壞保送，吳桀睿因游擊手失誤上壘，分佔一二壘；接著林安可打出一壘方向滾地球，一壘手傳球往讓二壘稍微偏差，造成原先二壘跑者回來得分，但刺殺往二壘跑的吳桀睿，林安可站上一壘。第四棒的陳鏞基打出三壘方向飛球，一壘跑者回壘不及，三出局。統一提出挑戰，維持原判。
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賽前
〔體育中心／綜合報導〕獅隊與悍將本週二連戰的第二場，雙方皆派出台體大出身的好手施子謙與江國豪，同時更是中職史上首場彰化人先發對決之戰。江國豪目前兩勝皆是對戰獅隊取得，兩次對戰都是優質先發；施子謙近兩場出賽都未投滿五局，本場比賽能否找回身手值得關注。
統一獅先發打線：
1.陳傑憲 , CF
2.吳桀睿 , 1B
3.林安可 , RF
4.陳鏞基 , 3B
5.蘇智傑 , LF
6.潘武雄 , DH
7.林祖傑 , SS
8.陳重羽 , C
9.林靖凱 , 2B
先發投手：施子謙
富邦悍將先發打線：
1.胡金龍 , DH
2.王正棠 , 2B
3.高國麟 , RF
4.林益全 , 1B
5.高國輝 , LF
6.辛元旭 , 3B
7.高孝儀 , CF
8.林宥穎 , C
9.李宗賢 , SS
先發投手：江國豪
林安可