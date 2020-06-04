SBL》「巨塔時代」過去 224公分布拉在台失業 本土長人成受益者

224公分的布拉（中）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕在SBL已沿用兩季的雙洋將制度確定走入歷史，第18季將回到單洋將，並限制高度203公分以下，使SBL獨樹一幟的「巨塔時代」劃下句點，未來也無法看到布拉、拉莫斯等逾220公分的巨人在禁區逞威，讓國內本土球員都鬆了口氣。

SBL在2006年的第4季正式訂立洋將條款，但僅限於例行賽戰績倒數3名的隊伍可以請洋將來增強實力，在2010年第7季，才變成所有隊伍可找洋將助拳，至於2013年第11季才廢除高度限制。

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不過，已退出SBL的達欣在第14季引進穿鞋高度226公分布拉，摘下隊史第二座冠軍，布拉也榮膺該季最佳洋將殊榮。有這樣的成功經驗，達欣隔年續用布拉，金酒也網羅221公分的拉莫斯，於第15季打下隊史例行賽最佳第3名，拉莫斯也毫無意外當選最佳洋將。

SBL在第16季改採雙洋將，台啤就找到211公分的烏克蘭國手塞瑟夫，他也是該季的最佳洋將，只是當各隊大洋將高度越高，苦的反而就是國內的本土球員，有球員就曾透露，「布拉那麼高又那麼壯，光體重就先輸一半，哪有可能可以跟他卡位，他只要轉個身幾乎，我就快倒地了。」

連兩季使用雙洋將，SBL決定重新制定洋將規則，回到單洋將時期、限制高度203公分，短期將不會出現布拉、拉莫斯這樣的巨塔，不少本土球員都鬆了一口氣。

值得一提的是，當這項規定確定後，本土長人身價就水漲船高，周柏臣、陳冠全、蘇奕晉、謝宗融、范士恩、周伯勳等，在新賽季可以不用辛苦對抗巨塔，搞得氣喘如牛。

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