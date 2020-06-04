高球》台灣首登韓巡女將 陳宇茹樂天公開賽首輪繳出平標準桿

陳宇茹。（資料照，台灣大哥大提供）

〔記者粘藐云／越洋採訪報導〕總獎金8億韓元（約1953萬台幣）的KLPGA樂天女子公開賽今進行首輪，首位登上韓巡正賽的台灣女將陳宇茹，迎來生涯首戰，最終以平標準桿繳卡，暫並列第91名。

受到武漢肺炎影響，女子韓巡賽成為全球少數正常進行的巡迴賽，不少南韓LPGA女將因賽事中斷，而選擇留在國內，包含世界球后高真榮、金世煐等人都投入此站賽事，競爭更加激烈。

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陳宇茹去年在韓巡次級賽奪下冠軍，並通過資格考成為我國晉級正賽第一人，今生涯首戰抓下4博蒂、4柏忌，以72桿作收，她表示，之前練習覺得球場難度很高，沒想到大家打得這麼好，讓她大開眼界。對於自己首戰表現，她說：「狀況其實還不錯，沒想到出現兩次下水的離譜失誤，但這輪打出平標準桿，還有機會。」

陳宇茹提到，前陣子隔離，直到賽前兩天才到球場練球，對比賽環境有點生疏，體能也下滑，今天打完繼續加練，期待第2輪能扳回一城。她也提到，今天和去年曾到台灣參與台灣公開賽的金阿林同組，兩人比賽期間偶有互動，過程很愉快，「她是韓巡開球最遠的選手，今天一邊比賽一邊欣賞她打球，心情蠻好的，就算打不好也不會太不高興。」

LPGA女將池恩熙今飆出9博蒂、沒有柏忌，展現火燙手感暫居領先；迎來本季首戰的高真榮則抓下4鳥、2柏忌以70桿繳卡，暫並列第52名。

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