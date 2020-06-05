傳NBA理事會通過 22隊7月底迪士尼世界復賽

〔中央社〕媒體報導，美國職籃NBA理事會已批准22支球隊7月底在佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界（Disney World）恢復2019-2020年球季賽事的計畫。

ESPN與運動新聞網站「運動員」（The Athletic）報導，NBA理事會以29票對1票通過此一計畫，唯一反對的是波特蘭拓荒者隊的代表。

請繼續往下閱讀...

這項計畫須獲得NBA理事會30支球隊中3/4的球隊支持，才能拍板定案。

根據這項計畫，所有比賽將在迪士尼世界的ESPN體育大世界園區（ESPN Wide World of Sports Complex）舉行，這裡另有數個場館和飯店，有助降低外來暴露感染風險。

NBA於3月11日傳出猶他爵士隊法國籍中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）後，成為北美第一個停賽的運動聯盟。

根據NBA的提議，計劃自7月31日以22隊參加的形式復賽，這22隊將先參加8場例行賽，8月進行季後賽，總冠軍賽最晚10月12日結束。

22支參與復賽的球隊，除了東、西區聯盟各自的前8名之外，與第8名隊伍勝差在6場以內的球隊，像是紐奧良鵜鶘、拓荒者、聖安東尼奧馬刺、沙加緬度國王、鳳凰城太陽、華盛頓巫師這6隊，也在復賽行列當中。

聯盟目前也暫定，2020-2021年球季將從12月1日開打。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法