NBA》州議員的警告沒在怕！雷霆仍集體單膝下跪挺平權

雷霆在開場唱頌美國國歌時單膝下跪表達對種族歧視的抗議。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國因先前的佛洛伊德事件，讓種族歧視議題再次浮上檯面，不少抗爭運動引發外界及體壇球員大力響應，而體壇捲起的這股平權風氣，也讓NBA在復賽時紛紛做出行動，除了穿上背後印有平權標語的球衣外，許多球隊在賽前唱國歌時都單膝下跪來表達對種族歧視的抗議。而上週才被奧克拉荷馬州議員公開威脅不准在賽前下跪抗議的雷霆隊依然在賽前集體下跪。

根據《YAHOO Sports》報導，對於球隊在賽前演奏美國國歌時跪地的抗議行為，奧克拉荷馬州州議員羅伯茲（Sean Roberts）上週六就向雷霆發出警告，不允許他們追隨這項下跪運動，否則將會提出取消雷霆在奧克拉荷馬州稅收減免的優惠。

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不過對於羅伯茲的這項要脅，雷霆似乎不放在心上，在昨天對戰爵士的賽事中，兩隊球員以及教練在賽前皆單膝下跪力挺黑人平權運動，其中也包括了雷霆明星控衛兼球員工會主席的保羅（Chris Paul）。

不過在這波下跪風潮的運動中，仍有球員和教練選擇不參與，像是魔術前鋒艾薩克（Jonathan Isaac）和熱火中鋒雷納德（Meyers Leonard）以及馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich），對於沒有以這樣行動來聲援抗爭的人，而他們所屬隊上球員們也都表示尊重。

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