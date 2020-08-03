籃球》台師大總教練梁嘉音領軍 前進花蓮舉辦訓練營

花蓮縣籃球協會與國立台灣師範大學女子籃球隊合作舉辦「第一屆小大師籃球精英培訓營」。（主辦單位提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕花蓮縣籃球協會為深耕地方基層籃球、栽培花蓮籃球幼苗，與國立台灣師範大學女子籃球隊合作舉辦「第一屆小大師籃球精英培訓營」，由台師大總教練梁嘉音和球員共同規劃各面向的訓練課程，強化花蓮在地9到13歲同學對籃球的熱情，也希望未來能有更多籃壇明日之星誕生。

花蓮縣籃球會理事長莊木忠對小朋友的扎根教育充滿熱忱，認為栽培籃球種子是非常有意義的事情，因此期許學員們好好訓練，將來為國家爭光。

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梁嘉音領軍台師大女籃從今年開始，把籃球正確觀念和技術及團隊合作精神帶入東部，填補目前台灣的籃球訓練營大多分布台灣西部的不足。梁嘉音表示，這次課程除了籃球基本動作技巧和團隊配合外，也相當注重學員的學習態度和觀念養成，期許學員能在教練團的細心訓練中滿載而歸、身心都有所成長。

台師大球員成為訓練營助理教練，平時訓練精實、比賽經驗豐富的他們各有不同執教理念。廖怡婷表示，在訓練課程當中會穿插小遊戲，使學員喜歡上籃球。

「第一屆小大師籃球精英培訓營」共分8月3日至7日及8月10日至14日兩梯次，由花蓮縣籃球協會、花蓮縣吉安鄉體育會擔任主辦單位；花蓮縣立自強國中和國立台灣師大女子籃球隊共同協辦。更多活動訊息可關注「第一屆小大師籃球精英培訓營」Facebook粉絲專頁。

花蓮縣籃球協會與國立台灣師範大學女子籃球隊合作舉辦「第一屆小大師籃球精英培訓營」。（主辦單位提供）

台師大球員成為訓練營助理教練，平時訓練精實、比賽經驗豐富的他們各有不同執教理念。（主辦單位提供）

台師大球員成為訓練營助理教練，平時訓練精實、比賽經驗豐富的他們各有不同執教理念。（主辦單位提供）

小球員認真學習運球技巧。（主辦單位提供）

小球員認真學習運球技巧。（主辦單位提供）

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