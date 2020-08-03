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東奧模擬賽》周天成3局大戰力退王子維 拿金牌笑稱：這是個sign！

2020/08/03 16:25

周天成。（國訓中心提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕模擬東京奧運對抗賽羽球壓軸登場的是男單賽事，由台灣一哥周天成碰上「羽球王子」王子維，雙方激戰3局，最終小天以21：19、15：21、21：17勝出，並在這次模擬賽以3戰全勝拿下金牌。

王子維過去和周天成在國際賽交手一勝難求，且苦吞7連敗，兩人前次碰頭為今年3月的全英公開賽，當時周天成以21：11、21：12勝出。

這次模擬賽周天成、王子維先後分別碰上蘇力揚、陳孝承，各自拿下2勝後，今正面交鋒。首局周天成先以21：19勝出，第2局王子維自開局掌握節奏，並以21：15扳回一城。

周天成。（國訓中心提供）

決勝局兩人陷入激戰，王子維一度取得9：4領先，隨後周天成一記犀利的殺球，打在王子維身上讓他倒地無力招架，也找回氣勢，且連續搶分超前，最終小天以21：17獲勝。

對於苦苦無法從周天成手中拿下勝利，王子維賽後開玩笑說：「真的氣死了！」他提到，在第1局有些判決影響他的情緒，沒能拿下來很可惜，而在第3局也有幾球可以有更好的處理方式。但他認為，這次交手感覺得到自己的進步，不是整場比賽都處於被動的狀態。

周天成在這次模擬賽以3連勝拿下金牌，他表示，這3場比賽強度都跟國際賽差不多，和平常隊內訓練的狀況不太一樣。雖然只是模擬賽的金牌，但周天成認為，這是個「sign」，對他來說就是個好兆頭。

周天成。（國訓中心提供）

周天成（右）在這次模擬賽以3連勝拿下金牌。（國訓中心提供）

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