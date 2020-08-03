東奧模擬賽》再度不敵周天成讓王子維氣噗噗 爆料排名賽有彩蛋

王子維 。（國訓中心提供）

〔記者粘藐云／高雄報導〕模擬東京奧運對抗賽羽球壓軸登場的是男單賽事，由台灣一哥周天成碰上「羽球王子」王子維，雙方激戰3局，最終小天以21：19、15：21、21：17勝出，沒能中止對戰連敗，讓王子維賽後開玩笑說：「真是氣死我了！」

王子維過去和周天成在國際賽交手一勝難求，且苦吞7連敗，今天在自己家碰頭，兩人使出渾身解數搶勝，且頻頻在場上激動振臂歡呼。

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王子維此役其實也有獲勝機會，尤其在第3局一度取得9：4領先，卻沒能把握，反倒讓氣勢給周天成帶走，他說：「有幾球可以有更好的處理方式，沒能把握，真的很可惜。」

王子維 。（國訓中心提供）

這次雖然只是模擬賽，但王子維表示，自己很認真地看待這場比賽，加上之前經常被問到在國際賽對周天成連敗的情況，他說：「每場比賽我都抱持著戰勝他的心態，雖然這次還是沒能贏下來，不過從這之中獲得很多經驗。」

王子維認為，過去交手總是讓小天控制節奏，但這次並非整場都處於被動狀態，感覺得到自己的進步，「該打的也有打出來。」

王子維加碼透露，他將會在今年8月18日開打的第2次全國排名賽當中登場，不會參加男單，而是報名雙打和混雙出賽，「畢竟不知道下一場比賽是什麼時候，也可以培養比賽的感覺，抱持著衝擊的心態。」

王子維 。（國訓中心提供）

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