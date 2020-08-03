MLB》不科學！皇家投手右腳「神助攻」隊友完成離奇雙殺（影音）

〔體育中心／台北報導〕堪薩斯皇家今在主場迎戰芝加哥白襪，第2局卻出現一次超離奇的雙殺，白襪打者希梅涅茲（Eloy Jimenez）敲出飛球擊中投手朱尼斯（Jakob Junis）腳，彈起後卻不偏不倚飛進三壘手手套，隨後遭到三壘手回傳一壘，抓到「回壘不及」的跑者，直接形成雙殺。

2局上1出局後，重砲手「鸚鵡哥」英卡納西恩（Edwin Encarnacion）敲出左外野安打上到一壘，下一棒的希梅涅茲與朱尼斯纏鬥到兩好三壞滿球數，面對一顆129公里的滑球，希梅涅茲擊成投手正面平飛球，只見朱尼斯腳一踢竟改變球的方向，只見小白球直接往三壘方向飛去，直接被三壘手法蘭柯（Maikel Franco）接殺，隨後法蘭柯馬上回傳一壘，抓到回壘不及的跑者「鸚鵡哥」，形成離奇的變相雙殺，也瓦解了白襪這個半局的攻勢。

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而朱尼斯最後4.1局僅失2分，在兩隊1：1時退場，不過皇家牛棚後繼無力，讓白襪在7局上整整打了一輪，最後靠著6支安打和對手守備失誤，單局就灌進7分奠定勝基，終場白襪就以9：2擊敗皇家。白襪先發席斯（Dylan Cease）6局失5分拿下本季首勝，敗投則由中繼2局掉2分的巴洛（Scott Barlow）吞下。

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