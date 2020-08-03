全中運》曾因愛玩而迷失 舉重小子成「彰化之光」

鄭齊葳舉出「彰化之光」。（記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕就讀二林工商體育班的鄭齊葳今年在全中運舉重項目89公斤量級中，挺舉167公斤、抓舉125公斤，總合292公斤，在挺舉和總合項目雙雙破全中運紀錄，被喻為舉重界的「明日之星」，今天獲校方表揚。

鄭齊葳國中就讀埤頭國中，因為體格魁梧，一入學就被「點名」進入舉重隊，但愛玩的他，面對日復一日、極為單調的重力訓練，產生排斥，後來便離開舉重隊。

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因為看好他，舉重界大老楊景聰和學校多位體育老師，三番二次到家裡拜訪，希望他「回頭是岸」，鄭齊葳拗不過大家的「盛情」，索性再回到舉重隊「練練看」，當時剛遇到縣運會前夕，他跟著大家練，竟然一舉奪金，從此開啟他舉重發光發熱的道路。

鄭齊葳說，練舉重，真的很無聊，但在比賽場上過關斬將，最後奪金那一刻，「我終於明白，為什麼要一直練」，從此不讓自己鬆懈，一鬆懈別人就可能超越過你，「想要贏的感覺，讓我一直堅持下去，現在回想過去愛玩的日子，覺得很傻」。

他的指導教練黃雅菁說，齊葳來自單親家庭，他很聰明，但早期缺乏目標，國中階段，同儕的吸引力大，因為愛玩而迷失，「舉重」讓他找回目標，很多選手的養成都經歷這個階段。

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