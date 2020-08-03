東奧模擬賽》「最速男」落到第3！楊俊瀚大方稱讚學弟魏泰陞

楊俊瀚。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕模擬東京奧運對抗賽田徑項目今登場，19歲小將魏泰陞在男子200公尺飆出生涯最佳的20秒97，擊敗全國紀錄保持人「台灣最速男」楊俊瀚奪下第1，葉守博則以21秒03拿下第2。

19歲的魏泰陞為去年拿坡里世大運、雅加達亞運國手，今他在200公尺跑出20秒97，為個人生涯最佳，拿下第1。即便擊敗學長楊俊瀚，但他不斷地強調，是訓練上的問題，也認為這並非楊俊瀚的最佳狀態，「學長前段時間當兵，有中斷訓練，今天他並不是以最佳的狀態應戰，如果是在最佳的情況下擊敗他，這才算是真正的贏。」

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是否有想過挑戰楊俊瀚所創下的全國紀錄20秒23？魏泰陞說：「好像距離還有點遠，這次比賽我原本只設定不要受傷完賽就好。」

楊俊瀚今跑出21秒22拿下第3名，他表示，因為奧運延期，所以選擇在6月8日先去當兵，並在7月才恢復訓練。久未出賽，他說：「心情有點興奮也有點緊張，剛好藉這次機會檢視這段時間訓練狀態。」

對於學弟擊敗自己，反應卻很冷靜，楊俊瀚開玩笑說：「我輸了也很不開心啊！」但他認為，學弟們都很努力的投入訓練，也做足了功課，接下來年底的比賽，大家都有機會。

魏泰陞。（資料照，記者黃志源攝）

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