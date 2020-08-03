中職》獅203公分新洋投明登板先發 兄弟推廖乙忠主場守勝

統一獅新洋投布雷克。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅明天開始將作客洲際棒球場，展開與中信兄弟的2連戰，首戰獅隊將派出身高203公分的新洋投布雷克先發，兄弟則將推出本土投手廖乙忠迎戰。

統一獅洋投上半季合計僅拿下8勝13敗，貢獻度是四隊中最差，四洋投除了羅里奇留任，另外三人都會是新面孔，今年布雷克25歲，出身太空人隊小聯盟系統，去年效力韓職SK飛龍和樂天巨人，共出賽29場、先發28場，戰績6勝10敗，防禦率4.34，也是去年底的12強賽加拿大國手。

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布雷克中職首度亮相是7月26日在二軍先發，投4局飆8K，失掉3分責失分、無關勝敗，然而他31日升上一軍後，隔天就與桃猿交手的比賽中繼登板，不料他一軍初登場，僅投0.2局球被敲出3支安打，包括1發全壘打，失掉2分責失分，吞中職生涯首敗，明天將要來力拚中職首勝。

主場作戰的兄弟則推出本土投手廖乙忠先發，下半季首場出賽是在7月28日樂天桃猿隊，投6局被敲5支安打，失1分責失分，拿下睽違2個多月的勝投，終於終止4連敗，本季一軍出賽11場，9場先發，戰績2勝5敗，防禦率為偏高的6.50。

然而廖乙忠本季對戰獅隊數據不理想，目前總計3場先發，戰績1勝1敗，投12局失掉16分責失分，被敲出5發全壘打，對戰防禦率達12.00，明天能否在主場扳回一城，值得期待。

廖乙忠。（資料照，記者林正堃攝）

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