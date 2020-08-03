NBA》西部搶八場場關鍵 馬刺明戰七六人ELEVEN直播

馬刺明戰七六人相當關鍵。（美聯社）









〔記者梁偉銘／綜合報導〕NBA重啟復賽後，東、西部季後賽第8張門票競爭白熱化，尤其馬刺在德羅森（DeMar DeRozan）終場前1.0秒穩健兩罰破網，108：106險勝強敵灰熊，已於奧蘭多迪士尼隔離園區搶下2連勝，爬升到第9名位置，黑衫軍能否展現韌性，延續連23年打進季後賽紀錄？明天（4日）早上8點對上七六人相當關鍵，ELEVEN體育一台將現場直播。

為了力抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而成立的「泡泡聯盟」，由22隊集中閉門戰，本季剩下例行賽各隊不但都縮水至8場，NBA更祭出「附加賽」規則，屆時東、西部排名第9隊伍，若能與第8名僅有4場勝差，兩隊還得透過「附加賽」，來決定誰能搶搭季後賽末班車。其中又以西部戰況最為激烈，馬刺復賽連戰皆捷，反觀老八灰熊則苦吞2連敗，消長間雙方只有3場勝差，加上緊追在後的拓荒者、鵜鶘、國王、太陽也都虎視眈眈，接下來每場勝負，勢必都影響晉級態勢變化。

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此外，「我懂我來說」每週三特別單元「嘻說籃球」主持人王裕賢，與球評高景炎（Kenny）也討論球迷最關注的NBA超夯熱門話題，本週將談到復賽後亮點，以及總冠軍預測、MVP熱門人選等。

「嘻說籃球」主持人王裕賢（右起）與球評高景炎討論球迷最關注的NBA超夯熱門話題。（ELEVEN提供）





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